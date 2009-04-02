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beautiful woman
 Заголовок сообщения: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:54 
Местный повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2009 19:47
Сообщения: 2577
Откуда: Украина
Не красна изба углами, а красна пирогами! Вспомнили эту пословицу? Значит, пришло время и нам с вами, начинать печь пироги, а заодно, научится работать с различными видами теста. Если в вашем арсенале, уже имеется таковое, то непременно поделитесь своими знаниями, или же, дайте ссылку на рецепт – это будет только приветствоваться. Ну, а если вы находитесь в творческом поиске и никак не можете определиться с нужным рецептом, тогда вам однозначно, сюда.
Для вашего удобства, тема остаётся открытой постоянно, чтобы у вас всегда была возможность, не теряя своё драгоценное время, найти подходящий рецепт выпечки и, конечно же, оставить свои впечатления о нём. Наряду с основным меню, я подобрала для вас рецепты теста для приготовления чебуреков, беляшей, пиццы, самсы, вареников и пельменей.

Тесто на рассоле:
1.Пирожки"скорые"на рассоле
Изображение
Ингредиенты: Разрыхлитель теста, Сода, Сахар, Масло растительное, Рассол, Мука.

Тесто на картофельном пюре:
1. Тесто картофельное "Универсальное"
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Дрожжи, Сахар, Соль, Мука пшеничная, Картофельное пюре, Масло растительное.

2.Тесто картофельное - для выпечки в духовке и хлебопечке
Изображение
Ингредиенты: Картофель, Молоко, Яйцо куриное, Соль, Сахар, Маргарин, Мука пшеничная, Майоран сушеный, Дрожжи

3.Картофельные пампушки к борщу
Изображение
Ингредиенты: Дрожжи, Вода, Картофельное пюре, Молоко, Масло сливочное, Сахар, Соль, Мука, Желток яичный, Чеснок, Перец черный.

Тесто на Кефире, Йогурте, Сметане:
1. Быстрые булочки
Изображение
Ингредиенты: Мука, Йогурт, Соль, Сахар, Разрыхлитель теста, Масло растительное.

2.Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"
Изображение
Ингредиенты: Кефир, Вода, Дрожжи, Сахар, Соль, Яйцо куриное, Масло растительное, Мука пшеничная, Тыква, Абрикос, Яблоко, Ванильный сахар.

3.Воздушные рогалики с вишней
Изображение
Ингредиенты: Мука пшеничная, Маргарин, Сметана, Дрожжи, Вишня, Яйцо куриное.

4.Булочки морковные в молочном сиропе
Изображение
Ингредиенты: Мука, Яйцо, Вода, Сахар, Соль, Сметана, Дрожжи, Ванилин, Пряности, Курага, Изюм, Коньяк, Морковь, Молоко, Масло сливочное.

5.Самое вкусное дрожжевое тесто
Изображение
Ингредиенты: Кефир, Масло растительное, Мука пшеничная, Соль, Сахар, Дрожжи.

6. Мои "Пушинки"
Изображение
Ингредиенты: Кефир, Масло подсолнечное, Дрожжи, Сахар, Соль, Мука, Яйцо, Рис,
Зелень.

7.Пирожки нежирные "Для начинающих"
Изображение
Ингредиенты: Сметана, Сода, Кефир, Мука пшеничная, Яйцо куриное.

8. Быстрые пирожки на кефире
Изображение
Ингредиенты: Кефир, Мука, Сыр твердый, Разрыхлитель теста, Сахар, Соль, Капуста белокочанная, Яйцо, Масло растительное.

9.Жареные уголки
Изображение

Ингредиенты: Мука, Яйцо куриное, Кефир, Соль, Лук репчатый, Лук-порей, Фарш мясной, Перец черный, Масло растительное, Масло oливковое, Масло сливочное.

10.Нежные пирожки с картофелем и грибами
Изображение

Ингредиенты: Дрожжи, Яйцо куриное, Сахар, Сметана, Мука, Масло оливковое, Картофель, Шампиньоны, Лук репчатый, Молоко

11. Пирожки "Эх, яблочко"
Изображение
Ингредиенты: Кефир, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло растительное, Мука, Ванильный сахар.

12.Кефирные булочки
Изображение
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Масло растительное, Кефир, Вода, Сахар, Яйцо куриное, Желток яичный, Соль.

13.Бездрожжевое тесто на кефире (старинный рецепт)
Изображение
Ингредиенты: Мука пшеничная, Кефир, Сода, Соль, Масло растительное.

14.Тесто для пирожков на кефире
Изображение
Ингредиенты: Кефир, Масло растительное, Мука, Сахар, Дрожжи, Соль.

15.Пирожки из дрожжевого теста с капустой
Изображение
Ингредиенты: Кефир, Яйцо, Масло растительное, Соль, Сахар, Дрожжи, Мука, Капуста белокочанная, Капуста квашеная, Перец черный.

Тесто на молоке:
1.Мой фирменный рецепт пирожков
Изображение
Ингредиенты: Яйцо куриное, Сахар, Молоко, Дрожжи, Мука пшеничная, Соль, Масло сливочное, Масло растительное, Печень говяжья, Легкое говяжье, Лук репчатый.

2.Пироги
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Сахар, Мука, Дрожжи, Яйцо, Соль, Масло растительное.

3.Пирожки "Скороспелочки"
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Яйцо, Сахар, Дрожжи, Маргарин, Мука, Соль.

4."Бабушкины пироги"
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Сахар, Сметана, Яйцо, Маргарин, Дрожжи, Соль, Мука.

5.Булочки, как в фаст-фуде
Изображение
Ингредиенты: Мука, Вода, Молоко, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло сливочное.

6.«Дарьины» пироги
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Сахар, Соль, Масло растительное, Масло сливочное, Мука, Дрожжи, Яйцо.

7.Воздушное тесто тети Нюры
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Хлопья овсяные, Яйцо, Майонез, Мука пшеничная, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло растительное.

8.Булочки "Домашние"
Изображение
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Яйцо, Молоко, Сахар, Соль, Джем, Масло растительное, Кунжут.

9.Пончики самые нежные
Изображение
Ингредиенты: Мука пшеничная, Дрожжи, Сахар тростниковый, Молоко, Желток яичный, Яйцо куриное, Масло сливочное, Ванильный сахар, Спирт, Сок лимонный, Апельсин, Соль, Сахарная пудра, Масло подсолнечное, Джем.

10.Danubio со сладкой начинкой
Изображение
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Яйцо, Сахар, Масло сливочное, Сливки, Рикотта, Сахарная пудра.

11.Пирожки домашние
Изображение
Ингредиенты: Мука, Молоко, Вода, Яйцо, Дрожжи, Сахар, Масло растительное, Соль, Капуста белокочанная, Фарш мясной, Укроп, Приправа, Лук репчатый.

12.Булочки "Clouds"
Изображение
Ингредиенты: Мука, Молоко, Сок апельсиновый, Сахар, Масло сливочное, Яйцо, Соль, Ванилин, Корица, Дрожжи.

13.Тесто "Попутчица"
Изображение
Ингредиенты: Дрожжи, Молоко, Сахар, Мука, Масло растительное, Яйцо, Соль

14.Булочки "Улитки"
Изображение
Ингредиенты: Мука пшеничная, Дрожжи, Сахар, Соль, Яйцо, Молоко, Масло сливочное, Желток яичный, Масло растительное, Шоколад темный, Сметана

15.Немецкие пончики Берлинки
Изображение
Ингредиенты: Мука, Сахар, Молоко, Желток яичный, Масло сливочное, Коньяк, Соль, Ванильный сахар, Дрожжи, Конфитюр, Сахарная пудра, Масло растительное.

16.Плетeнки проще простого
Изображение
Ингредиенты: Молоко тёплое, Дрожжи, Маргарин, Яйцо, Сахар, Ванилин, Мука, Творог, Корица.

17. Пирожки любимые... бабушкины... с капустой
Изображение
Ингредиенты: Маргарин, Мука пшеничная, Яйцо, Сахар, Соль, Дрожжи, Капуста белокочанная, Яйцо куриное, Масло сливочное, Молоко.

18.Булочки универсальные
Изображение
Ингредиенты: Мука пшеничная, Мука цельнозерновая, Дрожжи, Молоко, Соль, Сахар, Масло растительное, Кунжут.

19.Булочки "Кокосовый цветок"
Изображение
Ингредиенты: Мука, Молоко, Сахар, Яйцо куриное, Дрожжи, Масло сливочное, Соль, Стружка кокосовая.

20.Булочки "Сиамские близнецы"
Изображение
Ингредиенты: Мука, Сахар, Масло сливочное, Яйцо куриное, Молоко, Дрожжи.

21. Ватрушки "Розочки"
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Яйцо куриное, Сахар, Масло сливочное, Мука пшеничная, Дрожжи, Творог, Изюм, Ванильный сахар, Цедра лимона, Соль.

22.Сладкое дрожжевое тесто для булочек и ватрушек
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Масло сливочное, Сахар, Соль, Мука, Дрожжи

23. Дрожжевое тесто из холодильника
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Дрожжи, Масло растительное, Яйцо, Сахар, Соль, Мука.

24.Дрожжевые подушечки с творожной начинкой
Изображение
Ингредиенты: Мука пшеничная, Дрожжи, Сахар, Молоко, Яйцо, Цедра лимона, Масло сливочное, Соль, Творог, Ванильный сахар, Крахмал, Изюм.

Тесто на Воде, Майонезе:
1. Тесто для выпечки "ЗОЖ"
Изображение
Ингредиенты: Дрожжи, Вода, Мука пшеничная, Мёд натуральный, Масло растительное, Соль.

2.Пирожки из дрожжевого заварного теста
Изображение
Ингредиенты: Мука, Вода, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло растительное

3."Суфганиет" из духовки
Изображение
Ингредиенты: Дрожжи, Сахар, Вода, Яйцо, Масло подсолнечное, Мука, Ванильная эссенция, Соль, Джем, Сахарная пудра.

4.Брики из пресного теста с мясом и сыром
Изображение
Ингредиенты: Телятина, Лук репчатый, Сыр голландский, Яйцо куриное, Масло растительное, Мука, Масло сливочное, Вода, Соль, Перец черный.

5. Пампушки к борщу за 20 минут. К посту и не только
Изображение
Ингредиенты: Вода, Сахар, Масло подсолнечное, Соль, Дрожжи, Ванильный сахар, Мука.

6.Простое, повседневное дрожжевое тесто и изделия из него
Изображение
Ингредиенты: Вода, Масло растительное, Молоко сухое, Соль, Сахар, Мука, Дрожжи, Капуста белокочанная, Лук репчатый, Яйцо, Грибы, Фарш мясной, Рис, Кунжут.

7.Пирожки из теста на майонезе
Изображение
Ингредиенты: Яйцо куриное, Масло растительное, Майонез, Соль, Сахар, Дрожжи, Мука, Вода.

8.Тесто на беляши и пирожки
Изображение
Ингредиенты: Сыворотка, Дрожжи, Майонез, Разрыхлитель теста, Сахар, Соль, Мука.

9.Пирожки
Изображение
Ингредиенты: Мука, Масло подсолнечное, Соль, Сахар, Вода, Дрожжи, Желток яичный.

Творожное тесто:
1.Творожные пирожки с грибами и базиликом
Изображение
Ингредиенты: Шампиньоны, Лук репчатый, Творог, Мука, Яйцо куриное, Сода гашеная уксусом, Соль, Перец черный, Масло растительное, Базилик.

2.Пирожки из творожного теста
Изображение
Ингредиенты: Творог, Яйцо, Кефир, Мука, Масло растительное, Сахар, Сода, Соль.

3.Пирожки из творожного теста
Изображение
Ингредиенты: Творог, Масло растительное, Молоко, Сахар, Разрыхлитель теста, Соль, Ванильный сахар, Мука, Варенье, Желток яичный.

4. Пирожки с мясом из твороженого теста
Изображение
Ингредиенты: Мука, Творог, Кефир, Сметана, Масло подсолнечное, Яйцо куриное, Сода, Соль, Сахар, Сок лимонный, Свинина, Лук репчатый, Перец красный жгучий.

Беляши, Хачапури, Чебуреки, Лепёшки:
1.Самые любимые Хачапури
Изображение
Ингредиенты: Мука пшеничная, Дрожжи, Масло растительное, Масло сливочное, Яйцо куриное, Молоко, Сыр сулугуни, Соль.

2.Беляши домашние (как их делаю я)
Изображение
Ингредиенты: Вода тёплая, Дрожжи, Сахар, Молоко, Масло сливочное, Соль, Мука, Фарш мясной, Лук репчатый, Чеснок, Сливки, Специи, Масло растительное.

3.Чебуреки "Класс"
Изображение
Ингредиенты: Мука, Масло растительное, Водка, Сахар, Соль, Вода, Мясо, Сало, Лук репчатый, Чеснок.

4.Курдская лепешка фясали
Изображение
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Масло сливочное, Масло растительное, Яйцо, Соль, Сахар, Вода.

5.Лепешки из пшеничной муки, хлеб на каждый день
Изображение
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Вода, Соль, Кефир, Кунжут

Самса:
1. Дрожжевая самса
Изображение
Ингредиенты: Маргарин, Мука, Соль, Сахар, Молоко, Дрожжи, Яйцо, Масло растительное, Вода, Фарш мясной, Картофель, Зелень, Лук репчатый, Специи.

2.Самса
Изображение
Ингредиенты: Мука, Кефир, Маргарин, Соль, Разрыхлитель теста, Картофель, Лук репчатый, Жир, Перец черный.

3.Самса треугольная
Изображение
Ингредиенты: Мука, Сметана, Маргарин, Яйцо, Соль, Сода, Говядина, Лук репчатый, Зира, Перец черный, Зелень.

Слоёное тесто:
1.Быстрое домашнее слоеное тесто
Изображение
Ингредиенты: Кефир, Яйцо куриное, Соль, Масло сливочное, Мука пшеничная.

2. Быстрое бездрожжевое слоёное тесто по-грузински
Изображение
Ингредиенты: Вода газированная, Соль, Масло сливочное, Мука пшеничная.

3. Слоечки с мясом
Изображение
Ингредиенты: Желток яичный, Вода, Соль, Кислота лимонная, Мука, Маргарин, Фарш мясной, Лук репчатый, Чеснок, Базилик, Перец черный, Паприка сладкая, Молоко, Кунжут.

4.Лжеслоеное супербыстрое тесто
Изображение
Ингредиенты: Мука, Масло сливочное, Кефир, Яйцо куриное, Соль.

5.Слоеные булочки
Изображение
Ингредиенты: Мука, Молоко, Масло растительное, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло сливочное, Сыр твердый, Джем, Ванильный сахар.

6.Ргаиф-марокканские слоеные блинчики
Изображение
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Соль, Вода, Масло сливочное, Масло оливковое, Фарш куриный, Лук репчатый, Чеснок, Паприка сладкая, Тмин, Кориандр, Петрушка, Перец душистый, Масло растительное.

Тесто для пиццы:
1. Тесто для пиццы, итальянский рецепт
Изображение
Ингредиенты: Мука, Вода, Дрожжи, Масло оливковое, Соль, Сахар.

2.Тесто для тонкой пиццы (как Пицца Хат)
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Мука, Масло оливковое, Дрожжи, Соль, Сахар.

Тесто для вареников и пельменей:
1.Тесто для пельменей и вареников "Смачное"
Изображение
Ингредиенты: Мука, Кефир.

2.Самое вкусное тесто для пельменей и вареников
Изображение
Ингредиенты: Мука, Вода, Соль, Сахар, Масло сливочное.

3.Вареники из заварного теста на белках
Изображение
Ингредиенты: Молоко, Белок яичный, Масло сливочное, Соль, Сахар, Мука.

4. Тесто для пельменей и вареников
Изображение
Ингредиенты:Мука. Яйца. Соль. Вода .


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АленкаВ
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:49 
Шеф-повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 авг 2009 11:28
Сообщения: 1201
Откуда: Украина, Хмельницкий
Людочка, вот это тема :Yahoo!: Я часто пеку что нибудь, и иногда нет времени искать подходящий рецепт. А тут все как на ладони, сразу видно все ингредиенты. Огромное тебе спасибо за эту тему. :Rose:
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beautiful woman
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:54 
Местный повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2009 19:47
Сообщения: 2577
Откуда: Украина
АленкаВ писал(а):
Людочка, вот это тема :Yahoo!: Я часто пеку что нибудь, и иногда нет времени искать подходящий рецепт. А тут все как на ладони, сразу видно все ингредиенты. Огромное тебе спасибо за эту тему. :Rose:


Алёнушка, мне всегда приятно помочь! Пеки в удовольствие и на радость своим близким! :Rose:
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suliko2002
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:54 
Шеф-повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 сен 2011 10:48
Сообщения: 2288
Замечательная тема, Людочка, спасибо! :Rose: :Rose: :Rose:
Я не дружу со слоеным тестом, так что буду пытаться :oops:
А еще хочу похвалить Булочки морковные в молочном сиропе, я их нашла еще до того, как зарегистрировалась и раньше пекла очень часто. ОНи настолько нежные и пушистые! :Yahoo!: :Yahoo!: спасибо, Люда, что напомнила, давно я их не пекла! Постараюсь в блюжайшее время испечь и прикрепить фото.
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beautiful woman
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 00:01 
Местный повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2009 19:47
Сообщения: 2577
Откуда: Украина
suliko2002 писал(а):
Замечательная тема, Людочка, спасибо! :Rose: :Rose: :Rose:
Я не дружу со слоеным тестом, так что буду пытаться :oops:
А еще хочу похвалить Булочки морковные в молочном сиропе, я их нашла еще до того, как зарегистрировалась и раньше пекла очень часто. ОНи настолько нежные и пушистые! :Yahoo!: :Yahoo!: спасибо, Люда, что напомнила, давно я их не пекла! Постараюсь в блюжайшее время испечь и прикрепить фото.


Спасибо, что не прошла мимо, Оля! И отдельная благодарность, за пиар Морковных булочек. Нужно будет и себя уговорить испечь их. А то я такая лентяйка по части выпечки. А слоёное тесто я также хочу опробовать. Прямо руки чешутся :twisted:
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Первушина Елена
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 01:14 
Повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2013 03:55
Сообщения: 534
Откуда: г.Краснодар
Делала от Ренаточки (Златы) такие вкусные пирожки с мясом из творожного теста! Всем советую!!! .
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asesia2007
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 01:16 
Шеф-повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 апр 2009 16:49
Сообщения: 1975
Откуда: Молдова
Людочка, очень хорошая и нужная тема, удобно зайти и выбрать рецепт чтобы побаловать семью.Очень понравилось что тема без ограничений по времени.Спасибо тебе за заботу о наших семьях))))) :Rose: :Rose: :Rose:
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Алла 1976
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 07:45 
Поваренок-теоретик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 окт 2010 19:46
Сообщения: 111
Доброе утро!Мой первый отчет-это вкуснейшие булочки от Леночки http://www.povarenok.ru/recipes/show/78055/


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Navely
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 08:43 
Местный повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 сен 2012 20:29
Сообщения: 2894
Откуда: г. Тула
Всем привет! Тема шикарная, и как не странно, у меня пока нет ни одного отчета, ничего не пекла из предложенного, тем интереснее будет. :)
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mtata
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 09:37 
Опытный повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2013 12:44
Сообщения: 5049
Людочка спасибо большое за новую вкусную тему :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:

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mtata
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 09:43 
Опытный повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2013 12:44
Сообщения: 5049
Спасибо большое Ирине за Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"

Тесто очень нежное и вкусное


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marfutak
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 09:45 
Повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 июн 2013 16:35
Сообщения: 515
Людмила, с каждой темой я все больше и больше восторгаюсь, какая работа тобой проделана, по подбору рецептов. Сегодняшняя тема это же настоящая энциклопедия выпечки, гигантский титанический труд. Спасибо тебе огромное. :Rose:
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kotenochkin
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 09:53 
Шеф-повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 июл 2012 11:56
Сообщения: 1702
Откуда: Санкт-Петербург
Насмотрелась, начиталась... Есть захотела, блин! :lol:
Классная подборка!
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mtata
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 09:57 
Опытный повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2013 12:44
Сообщения: 5049
Спасибо большое Kate_Rina за нежное и вкусное тесто Мои "Пушинки"


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mtata
 Заголовок сообщения: Re: Готовим вместе. Заводим пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 10:08 
Опытный повар
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2013 12:44
Сообщения: 5049
Когда просматривала тему,думала,что у меня нет ничего %)
стала разбираться,оказывается я уже что то делала

Спасибо большое Наташе за Кефирные булочки


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