Не красна изба углами, а красна пирогами! Вспомнили эту пословицу? Значит, пришло время и нам с вами, начинать печь пироги, а заодно, научится работать с различными видами теста. Если в вашем арсенале, уже имеется таковое, то непременно поделитесь своими знаниями, или же, дайте ссылку на рецепт – это будет только приветствоваться. Ну, а если вы находитесь в творческом поиске и никак не можете определиться с нужным рецептом, тогда вам однозначно, сюда.
Для вашего удобства, тема остаётся открытой постоянно, чтобы у вас всегда была возможность, не теряя своё драгоценное время, найти подходящий рецепт выпечки и, конечно же, оставить свои впечатления о нём. Наряду с основным меню, я подобрала для вас рецепты теста для приготовления чебуреков, беляшей, пиццы, самсы, вареников и пельменей.
Тесто на рассоле:
1.Пирожки"скорые"на рассоле
Ингредиенты: Разрыхлитель теста, Сода, Сахар, Масло растительное, Рассол, Мука.Тесто на картофельном пюре:
1. Тесто картофельное "Универсальное"
Ингредиенты: Молоко, Дрожжи, Сахар, Соль, Мука пшеничная, Картофельное пюре, Масло растительное.
2.Тесто картофельное - для выпечки в духовке и хлебопечке
Ингредиенты: Картофель, Молоко, Яйцо куриное, Соль, Сахар, Маргарин, Мука пшеничная, Майоран сушеный, Дрожжи
3.Картофельные пампушки к борщу
Ингредиенты: Дрожжи, Вода, Картофельное пюре, Молоко, Масло сливочное, Сахар, Соль, Мука, Желток яичный, Чеснок, Перец черный. Тесто на Кефире, Йогурте, Сметане:
1. Быстрые булочки
Ингредиенты: Мука, Йогурт, Соль, Сахар, Разрыхлитель теста, Масло растительное.
2.Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"
Ингредиенты: Кефир, Вода, Дрожжи, Сахар, Соль, Яйцо куриное, Масло растительное, Мука пшеничная, Тыква, Абрикос, Яблоко, Ванильный сахар.
3.Воздушные рогалики с вишней
Ингредиенты: Мука пшеничная, Маргарин, Сметана, Дрожжи, Вишня, Яйцо куриное.
4.Булочки морковные в молочном сиропе
Ингредиенты: Мука, Яйцо, Вода, Сахар, Соль, Сметана, Дрожжи, Ванилин, Пряности, Курага, Изюм, Коньяк, Морковь, Молоко, Масло сливочное.
5.Самое вкусное дрожжевое тесто
Ингредиенты: Кефир, Масло растительное, Мука пшеничная, Соль, Сахар, Дрожжи.
6. Мои "Пушинки"
Ингредиенты: Кефир, Масло подсолнечное, Дрожжи, Сахар, Соль, Мука, Яйцо, Рис,
Зелень.
7.Пирожки нежирные "Для начинающих"
Ингредиенты: Сметана, Сода, Кефир, Мука пшеничная, Яйцо куриное.
8. Быстрые пирожки на кефире
Ингредиенты: Кефир, Мука, Сыр твердый, Разрыхлитель теста, Сахар, Соль, Капуста белокочанная, Яйцо, Масло растительное.
9.Жареные уголки
Ингредиенты: Мука, Яйцо куриное, Кефир, Соль, Лук репчатый, Лук-порей, Фарш мясной, Перец черный, Масло растительное, Масло oливковое, Масло сливочное.
10.Нежные пирожки с картофелем и грибами
Ингредиенты: Дрожжи, Яйцо куриное, Сахар, Сметана, Мука, Масло оливковое, Картофель, Шампиньоны, Лук репчатый, Молоко
11. Пирожки "Эх, яблочко"
Ингредиенты: Кефир, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло растительное, Мука, Ванильный сахар.
12.Кефирные булочки
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Масло растительное, Кефир, Вода, Сахар, Яйцо куриное, Желток яичный, Соль.
13.Бездрожжевое тесто на кефире (старинный рецепт)
Ингредиенты: Мука пшеничная, Кефир, Сода, Соль, Масло растительное.
14.Тесто для пирожков на кефире
Ингредиенты: Кефир, Масло растительное, Мука, Сахар, Дрожжи, Соль.
15.Пирожки из дрожжевого теста с капустой
Ингредиенты: Кефир, Яйцо, Масло растительное, Соль, Сахар, Дрожжи, Мука, Капуста белокочанная, Капуста квашеная, Перец черный. Тесто на молоке:
1.Мой фирменный рецепт пирожков
Ингредиенты: Яйцо куриное, Сахар, Молоко, Дрожжи, Мука пшеничная, Соль, Масло сливочное, Масло растительное, Печень говяжья, Легкое говяжье, Лук репчатый.
2.Пироги
Ингредиенты: Молоко, Сахар, Мука, Дрожжи, Яйцо, Соль, Масло растительное.
3.Пирожки "Скороспелочки"
Ингредиенты: Молоко, Яйцо, Сахар, Дрожжи, Маргарин, Мука, Соль.
4."Бабушкины пироги"
Ингредиенты: Молоко, Сахар, Сметана, Яйцо, Маргарин, Дрожжи, Соль, Мука.
5.Булочки, как в фаст-фуде
Ингредиенты: Мука, Вода, Молоко, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло сливочное.
6.«Дарьины» пироги
Ингредиенты: Молоко, Сахар, Соль, Масло растительное, Масло сливочное, Мука, Дрожжи, Яйцо.
7.Воздушное тесто тети Нюры
Ингредиенты: Молоко, Хлопья овсяные, Яйцо, Майонез, Мука пшеничная, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло растительное.
8.Булочки "Домашние"
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Яйцо, Молоко, Сахар, Соль, Джем, Масло растительное, Кунжут.
9.Пончики самые нежные
Ингредиенты: Мука пшеничная, Дрожжи, Сахар тростниковый, Молоко, Желток яичный, Яйцо куриное, Масло сливочное, Ванильный сахар, Спирт, Сок лимонный, Апельсин, Соль, Сахарная пудра, Масло подсолнечное, Джем.
10.Danubio со сладкой начинкой
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Яйцо, Сахар, Масло сливочное, Сливки, Рикотта, Сахарная пудра.
11.Пирожки домашние
Ингредиенты: Мука, Молоко, Вода, Яйцо, Дрожжи, Сахар, Масло растительное, Соль, Капуста белокочанная, Фарш мясной, Укроп, Приправа, Лук репчатый.
12.Булочки "Clouds"
Ингредиенты: Мука, Молоко, Сок апельсиновый, Сахар, Масло сливочное, Яйцо, Соль, Ванилин, Корица, Дрожжи.
13.Тесто "Попутчица"
Ингредиенты: Дрожжи, Молоко, Сахар, Мука, Масло растительное, Яйцо, Соль
14.Булочки "Улитки"
Ингредиенты: Мука пшеничная, Дрожжи, Сахар, Соль, Яйцо, Молоко, Масло сливочное, Желток яичный, Масло растительное, Шоколад темный, Сметана
15.Немецкие пончики Берлинки
Ингредиенты: Мука, Сахар, Молоко, Желток яичный, Масло сливочное, Коньяк, Соль, Ванильный сахар, Дрожжи, Конфитюр, Сахарная пудра, Масло растительное.
16.Плетeнки проще простого
Ингредиенты: Молоко тёплое, Дрожжи, Маргарин, Яйцо, Сахар, Ванилин, Мука, Творог, Корица.
17. Пирожки любимые... бабушкины... с капустой
Ингредиенты: Маргарин, Мука пшеничная, Яйцо, Сахар, Соль, Дрожжи, Капуста белокочанная, Яйцо куриное, Масло сливочное, Молоко.
18.Булочки универсальные
Ингредиенты: Мука пшеничная, Мука цельнозерновая, Дрожжи, Молоко, Соль, Сахар, Масло растительное, Кунжут.
19.Булочки "Кокосовый цветок"
Ингредиенты: Мука, Молоко, Сахар, Яйцо куриное, Дрожжи, Масло сливочное, Соль, Стружка кокосовая.
20.Булочки "Сиамские близнецы"
Ингредиенты: Мука, Сахар, Масло сливочное, Яйцо куриное, Молоко, Дрожжи.
21. Ватрушки "Розочки"
Ингредиенты: Молоко, Яйцо куриное, Сахар, Масло сливочное, Мука пшеничная, Дрожжи, Творог, Изюм, Ванильный сахар, Цедра лимона, Соль.
22.Сладкое дрожжевое тесто для булочек и ватрушек
Ингредиенты: Молоко, Масло сливочное, Сахар, Соль, Мука, Дрожжи
23. Дрожжевое тесто из холодильника
Ингредиенты: Молоко, Дрожжи, Масло растительное, Яйцо, Сахар, Соль, Мука.
24.Дрожжевые подушечки с творожной начинкой
Ингредиенты: Мука пшеничная, Дрожжи, Сахар, Молоко, Яйцо, Цедра лимона, Масло сливочное, Соль, Творог, Ванильный сахар, Крахмал, Изюм. Тесто на Воде, Майонезе:
1. Тесто для выпечки "ЗОЖ"
Ингредиенты: Дрожжи, Вода, Мука пшеничная, Мёд натуральный, Масло растительное, Соль.
2.Пирожки из дрожжевого заварного теста
Ингредиенты: Мука, Вода, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло растительное
3."Суфганиет" из духовки
Ингредиенты: Дрожжи, Сахар, Вода, Яйцо, Масло подсолнечное, Мука, Ванильная эссенция, Соль, Джем, Сахарная пудра.
4.Брики из пресного теста с мясом и сыром
Ингредиенты: Телятина, Лук репчатый, Сыр голландский, Яйцо куриное, Масло растительное, Мука, Масло сливочное, Вода, Соль, Перец черный.
5. Пампушки к борщу за 20 минут. К посту и не только
Ингредиенты: Вода, Сахар, Масло подсолнечное, Соль, Дрожжи, Ванильный сахар, Мука.
6.Простое, повседневное дрожжевое тесто и изделия из него
Ингредиенты: Вода, Масло растительное, Молоко сухое, Соль, Сахар, Мука, Дрожжи, Капуста белокочанная, Лук репчатый, Яйцо, Грибы, Фарш мясной, Рис, Кунжут.
7.Пирожки из теста на майонезе
Ингредиенты: Яйцо куриное, Масло растительное, Майонез, Соль, Сахар, Дрожжи, Мука, Вода.
8.Тесто на беляши и пирожки
Ингредиенты: Сыворотка, Дрожжи, Майонез, Разрыхлитель теста, Сахар, Соль, Мука.
9.Пирожки
Ингредиенты: Мука, Масло подсолнечное, Соль, Сахар, Вода, Дрожжи, Желток яичный.Творожное тесто:
1.Творожные пирожки с грибами и базиликом
Ингредиенты: Шампиньоны, Лук репчатый, Творог, Мука, Яйцо куриное, Сода гашеная уксусом, Соль, Перец черный, Масло растительное, Базилик.
2.Пирожки из творожного теста
Ингредиенты: Творог, Яйцо, Кефир, Мука, Масло растительное, Сахар, Сода, Соль.
3.Пирожки из творожного теста
Ингредиенты: Творог, Масло растительное, Молоко, Сахар, Разрыхлитель теста, Соль, Ванильный сахар, Мука, Варенье, Желток яичный.
4. Пирожки с мясом из твороженого теста
Ингредиенты: Мука, Творог, Кефир, Сметана, Масло подсолнечное, Яйцо куриное, Сода, Соль, Сахар, Сок лимонный, Свинина, Лук репчатый, Перец красный жгучий. Беляши, Хачапури, Чебуреки, Лепёшки:
1.Самые любимые Хачапури
Ингредиенты: Мука пшеничная, Дрожжи, Масло растительное, Масло сливочное, Яйцо куриное, Молоко, Сыр сулугуни, Соль.
2.Беляши домашние (как их делаю я)
Ингредиенты: Вода тёплая, Дрожжи, Сахар, Молоко, Масло сливочное, Соль, Мука, Фарш мясной, Лук репчатый, Чеснок, Сливки, Специи, Масло растительное.
3.Чебуреки "Класс"
Ингредиенты: Мука, Масло растительное, Водка, Сахар, Соль, Вода, Мясо, Сало, Лук репчатый, Чеснок.
4.Курдская лепешка фясали
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Масло сливочное, Масло растительное, Яйцо, Соль, Сахар, Вода.
5.Лепешки из пшеничной муки, хлеб на каждый день
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Вода, Соль, Кефир, КунжутСамса:
1. Дрожжевая самса
Ингредиенты: Маргарин, Мука, Соль, Сахар, Молоко, Дрожжи, Яйцо, Масло растительное, Вода, Фарш мясной, Картофель, Зелень, Лук репчатый, Специи.
2.Самса
Ингредиенты: Мука, Кефир, Маргарин, Соль, Разрыхлитель теста, Картофель, Лук репчатый, Жир, Перец черный.
3.Самса треугольная
Ингредиенты: Мука, Сметана, Маргарин, Яйцо, Соль, Сода, Говядина, Лук репчатый, Зира, Перец черный, Зелень.Слоёное тесто:
1.Быстрое домашнее слоеное тесто
Ингредиенты: Кефир, Яйцо куриное, Соль, Масло сливочное, Мука пшеничная.
2. Быстрое бездрожжевое слоёное тесто по-грузински
Ингредиенты: Вода газированная, Соль, Масло сливочное, Мука пшеничная.
3. Слоечки с мясом
Ингредиенты: Желток яичный, Вода, Соль, Кислота лимонная, Мука, Маргарин, Фарш мясной, Лук репчатый, Чеснок, Базилик, Перец черный, Паприка сладкая, Молоко, Кунжут.
4.Лжеслоеное супербыстрое тесто
Ингредиенты: Мука, Масло сливочное, Кефир, Яйцо куриное, Соль.
5.Слоеные булочки
Ингредиенты: Мука, Молоко, Масло растительное, Дрожжи, Сахар, Соль, Масло сливочное, Сыр твердый, Джем, Ванильный сахар.
6.Ргаиф-марокканские слоеные блинчики
Ингредиенты: Мука, Дрожжи, Соль, Вода, Масло сливочное, Масло оливковое, Фарш куриный, Лук репчатый, Чеснок, Паприка сладкая, Тмин, Кориандр, Петрушка, Перец душистый, Масло растительное.Тесто для пиццы:
1. Тесто для пиццы, итальянский рецепт
Ингредиенты: Мука, Вода, Дрожжи, Масло оливковое, Соль, Сахар.
2.Тесто для тонкой пиццы (как Пицца Хат)
Ингредиенты: Молоко, Мука, Масло оливковое, Дрожжи, Соль, Сахар.Тесто для вареников и пельменей:
1.Тесто для пельменей и вареников "Смачное"
Ингредиенты: Мука, Кефир.
2.Самое вкусное тесто для пельменей и вареников
Ингредиенты: Мука, Вода, Соль, Сахар, Масло сливочное.
3.Вареники из заварного теста на белках
Ингредиенты: Молоко, Белок яичный, Масло сливочное, Соль, Сахар, Мука.
4. Тесто для пельменей и вареников
Ингредиенты:Мука. Яйца. Соль. Вода .Правила форума "Готовим вместе"