Не красна изба углами, а красна пирогами! Вспомнили эту пословицу? Значит, пришло время и нам с вами, начинать печь пироги, а заодно, научится работать с различными видами теста. Если в вашем арсенале, уже имеется таковое, то непременно поделитесь своими знаниями, или же, дайте ссылку на рецепт – это будет

только приветствоваться. Ну, а если вы находитесь в творческом поиске и никак не можете определиться с нужным рецептом, тогда вам однозначно, сюда.

Для вашего удобства, тема остаётся открытой постоянно, чтобы у вас всегда была возможность, не теряя своё драгоценное время, найти подходящий рецепт выпечки и, конечно

же, оставить свои впечатления о нём. Наряду с основным меню, я подобрала для вас рецепты теста для приготовления чебуреков, беляшей, пиццы, самсы, вареников и пельменей.



Тесто на рассоле:

Тесто на картофельном пюре:

Тесто на Кефире, Йогурте, Сметане:

Тесто на молоке:

Тесто на Воде, Майонезе:

Творожное тесто:

Беляши, Хачапури, Чебуреки, Лепёшки:

Самса:

Слоёное тесто:

Тесто для пиццы:

Тесто для вареников и пельменей: